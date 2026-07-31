Gościem Sławomira Kordyjalika jest Anatol Kałasznikow, pełnomocnik wojewody do spraw sportu dzieci i młodzieży
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Anatol Kałasznikow, pełnomocnik wojewody do spraw sportu dzieci i młodzieży
Piłkarze Stilonu Gorzów, którzy wracają do III ligi po sezonie przerwy w sobotę rozegrają inauguracyjne spotkanie u siebie ze Ślęzą...
Już jutro w Żaganiu wydarzenie pod nazwą „Noc Oceanów”. Kryta pływalna kompleksu sportowego Arena czynna będzie do godziny 24.00. Wewnątrz...
Podobnie jak poprzedni także i ten sezon III ligi piłkarze Warty Gorzów zaczną od wyjazdowego spotkania z beniaminkiem rozgrywek -...
Niemieckie władze szykują się na wypadek współdziałania z NATO w sytuacji, gdy w jednym z landów rządzić będzie AfD. Prorosyjska...
Żarski powiat rozpoczął pierwszy etap termomodernizacji kompleksu budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ruszyły pierwsze prace przygotowawcze. Koszt całego zadania...
Lubski magistrat ogłosił nabór wniosków na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z posesji z terenu miasta i gminy. Dokumenty...
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