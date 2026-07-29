Pół miliona złotych w formie dofinansowań do inwestycji związanych z infrastrukturą sportową i rekreacyjną rozdysponował urząd marszałkowski w Zielonej Górze. Zwycięzcy konkursu odebrali dziś symboliczne czeki.

Szczegóły programu przybliża wicemarszałek województwa Grzegorz Potęga:

W imieniu klubu sportowego Odra Nietków symboliczny czek odebrał Roman Kopacz:

Dofinansowanie wywalczyło też m.in. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”. Mówi Milena Karczewska:

Organizacje w ramach jednego projektu mogły starać się o dofinansowanie do 50 tys. złotych.