Grzegorz Walasek nie będzie menedżerem Falubazu Zielona Góra podczas nadchodzącego spotkania z KS Toruń, które w niedzielę 2 sierpnia odbędzie się przy W69.

Klub poinformował o tym w wydanym w środę komunikacie. Jak czytamy: „Podczas najbliższego spotkania ligowego przeciwko drużynie z Torunia obowiązki menedżera pierwszej drużyny przejmie Marek Mróz. Decyzja o powierzeniu prowadzenia pierwszej drużyny Markowi Mrozowi podyktowana jest chęcią weryfikacji funkcjonowania zespołu pod kierownictwem innej osoby. Na ten moment to rozwiązanie tymczasowe, które dotyczy wyłącznie nadchodzącego meczu ligowego z torunianami. Zarząd klubu liczy na to, że takie posunięcie dostarczy nowych wniosków i pozwoli zoptymalizować pracę w parku maszyn.”

Klub zaznacza jednocześnie, że umowa z Grzegorzem Walaskiem nie została rozwiązana.

Do tematu będziemy wracać.

Pełna treść oświadczenia ZKŻ SSA: