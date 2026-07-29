Grzegorz Walasek nie będzie menedżerem Falubazu Zielona Góra podczas nadchodzącego spotkania z KS Toruń, które w niedzielę 2 sierpnia odbędzie się przy W69.
Klub poinformował o tym w wydanym w środę komunikacie. Jak czytamy: „Podczas najbliższego spotkania ligowego przeciwko drużynie z Torunia obowiązki menedżera pierwszej drużyny przejmie Marek Mróz. Decyzja o powierzeniu prowadzenia pierwszej drużyny Markowi Mrozowi podyktowana jest chęcią weryfikacji funkcjonowania zespołu pod kierownictwem innej osoby. Na ten moment to rozwiązanie tymczasowe, które dotyczy wyłącznie nadchodzącego meczu ligowego z torunianami. Zarząd klubu liczy na to, że takie posunięcie dostarczy nowych wniosków i pozwoli zoptymalizować pracę w parku maszyn.”
Klub zaznacza jednocześnie, że umowa z Grzegorzem Walaskiem nie została rozwiązana.
Do tematu będziemy wracać.
Pełna treść oświadczenia ZKŻ SSA:
Zielonogórski Klub Żużlowy SSA informuje o zmianach w pionie sportowym. Podczas najbliższego spotkania ligowego przeciwko drużynie z Torunia obowiązki menedżera pierwszej drużyny przejmie Marek Mróz.
Decyzja o powierzeniu prowadzenia pierwszej drużyny Markowi Mrozowi podyktowana jest chęcią weryfikacji funkcjonowania zespołu pod kierownictwem innej osoby. Na ten moment to rozwiązanie tymczasowe, które dotyczy wyłącznie nadchodzącego meczu ligowego z torunianami. Zarząd klubu liczy na to, że takie posunięcie dostarczy nowych wniosków i pozwoli zoptymalizować pracę w parku maszyn.
Marek Mróz to niezwykle doświadczony menedżer, który współpracuje z zielonogórskim klubem nieprzerwanie od sześciu lat. Doskonale zna specyfikę pracy w zespole oraz charakterystykę poszczególnych żużlowców. Cieszy się ogromnym zaufaniem i autorytetem wśród wszystkich członków drużyny, co z pewnością przełoży się na płynną i sprawną komunikację podczas zawodów.
Jednocześnie klub stanowczo podkreśla, że umowa z Grzegorzem Walaskiem nie została rozwiązana. Pozostaje on pełnoprawnym członkiem sztabu szkoleniowego, a obecne roszady mają charakter wewnętrznych działań w celu znalezienia optymalnych rozwiązań dla pierwszej drużyny.