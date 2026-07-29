Pierwszoligowi piłkarze ręczni AZS UZ wznowią treningi 3 sierpnia. W zespole sporo zmian, gdyż prawie połowa składu będzie wymieniona.

– Będą to perspektywiczni gracze i fajne wzmocnienia – mówi Ireneusz Łuczak – szkoleniowiec zielonogórskiej drużyny w której w porównaniu z poprzednim sezonem zabraknie kilku doświadczonych graczy jak: Kacper Kiersnowski, Hubert Kamiński, Alan Młynkowiak, Mateusz Wiatrzyk czy Szymon Matela. Inauguracja rozgrywek ligowych 12 września, a AZS UZ zagra na wyjeździe z Trójką Nowa Sól: