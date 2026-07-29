Dokładnie 127 lat temu czyli 29 lipca 1899 roku, na ulice ówczesnego Landsberga wyjechały pierwsze elektryczne tramwaje. Do dyspozycji mieszkańców były trzy linie, które oznaczono kolorami. Najdłuższa z linii – czarna – miała wówczas niespełna 2,5 kilometra.

Zapytaliśmy mieszkańców, czy Gorzów powinien być dumny z posiadania tramwajów i czy powinny powstawać nowe linie:

127 lat temu do obsługi pasażerów w ówczesnym Landsbergu zamówiono z Kolonii 10 sztuk wagonów typu Landsberg o długości 5,8 m i szerokości 2,2 m. Tramwaje typu Landsberg mogły zabrać 28 pasażerów, z czego 16 na miejscach siedzących i 12 na miejscach stojących. Wszystkie te informacje przypomnieli dziś w swoich mediach społecznościowych pracownicy MZK.