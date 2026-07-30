Duże zniszczenia poczyniła w Zbąszynku nawałnica, która przeszła nad regionem kilkanaście dni temu. Oprócz powalonych drzew i uszkodzonych dachów, żywioł wywrócił stojący w centrum miasta, podświetlany napis „Zbąszynek”. Witał on podróżnych wychodzących z dworca kolejowego.

– Trudno nam ocenić uszkodzenia, ale konstrukcja jest ubezpieczona i jej dalszym losem zajmuje się firma ubezpieczeniowa – mówi Wiesław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka.

Dziś trudno ocenić, czy witacz będzie naprawiony, czy zostanie wykonany nowy.