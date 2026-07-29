Ponad 100 strażaków z całej Polski oraz 20 instruktorów i organizatorów także z Czech i Niemiec przyjedzie w pierwszy weekend sierpnia do Zielonej Góry, gdzie odbędzie się kolejna edycja Rescue Days 2026.

Jak zapowiadają organizatorzy, tegoroczna edycja będzie większa niż poprzednie. Pojawi się więcej uczestników, nowa kadra instruktorów oraz kolejne scenariusze ćwiczeń. O szczegółach mówił w Radiu Zielona Góra Łukasz Andrzejewski, prezes OSP Racula:

Strażacy będą doskonalić między innymi ratownictwo techniczne przy samochodach osobowych i ciężarowych, ewakuację osób z rozbitych pojazdów oraz działania podczas wypadków z udziałem samochodów elektrycznych:

Szkolenie odbędzie się 1 i 2 sierpnia na parkingu WOSiR w Drzonkowie. Organizatorzy zapraszają również mieszkańców, którzy będą mogli obserwować ćwiczenia z bliska.

Łukasz Andrzejewski był gościem Rozmowy o 9.