Siedmioro pięcioboistów ZKS-u Drzonków wzięło udział w Mistrzostwach Świata U17 i U22, które odbyły się w litewskim Kownie.

W starszej kategorii wiekowej jedyną przedstawicielką zielonogórskiego klubu była Zuzanna Gradoń, która zakończyła udział na 20. lokacie w eliminacjach. O jej występie mówi trener ZKS-u, Tomasz Cygański:

W kategorii U17 najlepiej spisała się Maja Gradoń, która zajęła 20. miejsce w finale:

Z pozostałych Zielonogórzanek w finale U17 Maja Balina uplasowała się na 29. pozycji, a Julia Piór – na 33. Do finału nie awansowała natomiast Kornelia Dudziak. Z kolei wśród chłopców Wojciech Kurianowicz był 32., a Tymoteusz Krawczyk – 34.

Dodajmy, że w sztafetach U17 Gradoń i Piór zajęły szóstą lokatę, a Kurianowicz i Krawczyk – siódmą.