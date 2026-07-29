Piłkarze czwartoligowej Pogoni Świebodzin wyjazdowym meczem z Koroną Kożuchów (1.08) rozpoczną sezon 2026/27.
W zespole Pogoni nastąpiło kilka zmian, a przed inauguracją rozgrywek ligowych drużyna rozegrała pięć sparingów. Mówi Nikodem Rafalik – kapitan Pogoni:
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