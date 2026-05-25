Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Jasieniu przechodzi renowacje. Po konsultacjach z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zachowana zostanie dawna kolorystyka elewacji świątyni.

Restauracja obiektu jest na zaawansowanym etapie. – Zabytek znajdujący się przy ulicy Kościelnej zmienia się w oczach. Prowadzone obecnie prace odbywają się na zewnątrz. Kolory w jakich według ustaleń konserwatorskich w siedemnastym wieku pomalowano zewnętrzne ściany świątyni to szarości z białymi zdobieniami. I tak będzie wyglądał kościół – mówi burmistrz Małgorzata Zimna:

Dodajmy, że prace potrwają do połowy grudnia.