450 milionów złotych ze środków europejskich trafi na inwestycje środowiskowe wzmacniające bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. To część przyrodniczego komponentu programu Tarcza Wschód. Nabór wniosków na realizację inwestycji rozpocznie się w piątek.

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska mówi, że chodzi między innymi o to, by zatrzymać wodę poprzez tworzenie naturalnych przeszkód terenowych na tym terenie:

Przy granicy powstaną dwie strefy ochronne, które mają utrudnić przemieszczanie się obcych sił. Na około stu tysiącach hektarów leśnicy nie będą wycinać drzew i zostawią powalone pnie, które zatrzymają wodę i zablokują przejazd. Dodatkowo w pasie do 50 kilometrów od granicy lasy będą zagęszczane, aby ciężki sprzęt wojskowy i grupy żołnierzy nie mogły się przez nie przedostać.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk dodaje, że to inwestycje bardzo ważne dla wzmocnienia obronności Polski:

W naborze mogą wziąć udział samorządy, parki narodowe, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, Lasy Państwowe, Wody Polskie i organizacje pozarządowe.