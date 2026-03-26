W Gorzowie odbył się dziś Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, podczas którego włodarze debatowali nad najważniejszymi sprawami dla mieszkańców regionu.

Spotkanie, w którym wzięli udział wójtowie, burmistrzowie i prezydenci lubuskich gmin, miało na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń, omówienie bieżących problemów samorządów oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w kluczowych kwestiach dotyczących funkcjonowania gmin – mówi Bartłomiej Kucharyk, prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, wójt gminy Przytoczna.

Jak przyznał prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, takie spotkania to dobra okazja, by zaprezentować miasto.

Włodarze podkreślali, że dzięki takim spotkaniom można podzielić się doświadczeniami, by przekazać je dalej – do administracji rządowej i instytucji publicznych. Dzięki temu można lepiej dopasować rozwiązania do realnych potrzeb mieszkańców – dodaje Marek Cebula, wojewoda lubuski.

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego jest największym tego typu stowarzyszeniem, które jako jedyne w Polsce skupia wszystkie gminy z województwa.