W porcie w Nowej Soli podpisany został dziś list intencyjny, którego efektem mają być wspólne działania na rzecz odbudowy ekosystemu i różnorodności biologicznej Odry. To wspólna inicjatywa urzędu marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wód Polskich, Polskiego Związku Wędkarskiego i WOPR-u.

Za słowami poszły już pierwsze pieniądze. Mówi Mirosław Glaz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:

Zarybianiem Odry zajmie się zielonogórski okręg PZW.

– Odpowiednia pora – ocenił prezes okręgu Arkadiusz Sakowicz:

– Na rzece częściej będziemy widywać tzw. ekopatrole – powiedział Łukasz Porycki z zarządu województwa:

Andrzej Ziarek, dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Zielonej Górze stwierdził, że choć na rzece działa wiele instytucji, to dotychczas brakowało koordynacji. – Mam nadzieję, że ten list to początek zmian – powiedział.