Wiosenne porządki mogą pomóc innym. Magazyn Caritas przy ulicy Dworcowej 21 w Zielonej Górze przyjmuje lekką odzież dla potrzebujących.
Jak mówi rzeczniczka Caritas Diecezjalnej Sylwia Grzyb, warto zajrzeć do szaf i podzielić się tym, czego już nie używamy. – Zachęcamy mieszkańców do przekazywania wiosennej odzieży, która trafi do osób najbardziej potrzebujących. Ważne, by była czysta i w dobrym stanie – podkreśla:
Zbiórka prowadzona jest na bieżąco, a ubrania szybko trafiają do podopiecznych Caritas. Magazyn jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00.
Nowy magazyn Caritas otwarto w Gorzowie
12 tysięcy osób ubogich w Lubuskiem potrzebuje stałego wsparcia. Do części z nich pomoc będzie teraz trafiała z otwartego dziś...Czytaj więcejDetails