Wiosenne porządki mogą pomóc innym. Magazyn Caritas przy ulicy Dworcowej 21 w Zielonej Górze przyjmuje lekką odzież dla potrzebujących.

Jak mówi rzeczniczka Caritas Diecezjalnej Sylwia Grzyb, warto zajrzeć do szaf i podzielić się tym, czego już nie używamy. – Zachęcamy mieszkańców do przekazywania wiosennej odzieży, która trafi do osób najbardziej potrzebujących. Ważne, by była czysta i w dobrym stanie – podkreśla:

Zbiórka prowadzona jest na bieżąco, a ubrania szybko trafiają do podopiecznych Caritas. Magazyn jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00.