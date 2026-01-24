Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej otrzyma od zielonogórskiego samorządu dwa mieszkania treningowe, w których będą mogli mieszkać podopieczni organizacji.

Aktualnie diecezjalna Caritas ma do dyspozycji osób w kryzysie bezdomności w sumie 6 mieszkań treningowych i wspomaganych. Mogą tu przebywać osoby, które na nowo – po terapii i aktywizacji w schronisku – chcą stanąć na nogi i prowadzić normalne życie.

Jak mówi Sylwia Grzyb, rzeczniczka diecezjalnej Caritas, z takiej możliwości mogą skorzystać osoby zdrowe, jak i z orzeczoną niepełnosprawnością:

Kierownik Schroniska Aktywizującego Caritas w Zielonej Górze Roman Romanowski mówi, że dwa nowe mieszkania, którymi będzie dysponować organizacja powstało w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. – To efekt porozumienia z zielonogórskim magistratem – dodaje:

W sumie w ośmiu mieszkaniach treningowych i wspomaganych będzie mogło przebywać maksymalnie 16 osób.