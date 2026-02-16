Rozpoczęto okres składania zeznań podatkowych. Swoje 1,5 proc. można przeznaczyć na 300 organizacji pożytku publicznego w Lubuskiem. Jedną z nich jest Caritas diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, która właśnie podsumowała rok 2024. Jak każda organizacja, również ta umożliwia wpłaty na konkretne cele.

Ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritas, apeluje do lubuszan, aby kwotę 1,5 proc. podatku przeznaczyć na tę organizację:

Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowy Caritas diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, podkreśla, jak istotne jest wspieranie organizacji:

1,5 proc. podatku za rok 2024 zostało przeznaczone na:

indywidualną pomoc dzieciom i dorosłym w leczeniu i rehabilitacji – Subkonta Caritas – 891 910,70 zł,

wsparcie działalności stołówek dla bezdomnych i potrzebujących Caritas – 29 307,26 zł (w tym 6346,65 zł dla Jadłodajni Żagań i 22 960,61 zł dla stołówki w Zielonej Górze),

wsparcie działalności placówki przedszkolnej Caritas dla dzieci „Słoneczko z Uśmiechem” (tzw. działalność na rzecz oświaty i wychowania) 65 391,88 zł,

wsparcie promocji i organizacji wolontariatu 64 374,30 zł,

wsparcie działalności łaźni i ogrzewalni dla osób w kryzysie bezdomności 75 289,61 zł,

wsparcie pomocy na rzecz schroniska Caritas dla bezdomnych mężczyzn w Zielonej Górze 98 064,00 zł,

promocja akcji 1,5% podatku – 100% serca 43 363,85 zł.

Łącznie z rozliczeń podatku 1 proc. organizacja otrzymała ponad milion dwieście tysięcy złotych. To 6 miejsce wśród 44 Caritas Diecezjalnych.

Autorka: Karolina Waleńska