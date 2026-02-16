Pomoc dzieciom i dorosłym w leczeniu i rehabilitacji, działalność łaźni i ogrzewalni czy wspieranie funkcjonowania stołówek dla bezdomnych – to tylko niektóre z zadań, które zrealizowała diecezjalna Caritas z pieniędzy pozyskanych od mieszkańców w ramach rozliczenia podatku.

W minionym roku organizacja otrzymała ponad milion dwieście tysięcy złotych, które mogła przeznaczyć na wspieranie swoich podopiecznych. Placówka ponownie zachęca do przekazania 1,5% podatku.

– Cieszymy się, że mieszkańcy chcą pomagać osobom potrzebującym – podkreśla ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:

– Wsparcie od mieszkańców jest dla nas bardzo ważne – przyznaje Sylwia Grzyb, rzecznik prasowy Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:

Szczegóły dotyczące przekazania 1,5% podatku znajdziecie na stronie internetowej diecezjalnej Caritas.