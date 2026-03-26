Parlament Europejski zagłosował w czwartek (26 marca) w Brukseli za uchyleniem immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o dwie sprawy: zniszczenie flag Ukrainy i Unii Europejskiej oraz zaprzeczanie istnieniu Holokaustu.

Głosowanie rozpoczęło się po godz. 11. Europosłowie poparli dwa wnioski o uchylenie immunitetu politykowi Konfederacji Korony Polskiej.

Immunitet został uchylony na wniosek polskiej prokuratury. Chodzi o dwie sprawy: zniszczenie flag Ukrainy, UE i środowisk LGBT+ w Sejmie oraz zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez III Rzeszę.

We wtorek za uchyleniem immunitetu Brauna zagłosowała komisja prawna PE (JURI); „za” byli wszyscy (19 – PAP) eurodeputowani biorący udział w głosowaniu. – W PE nie ma miejsca na antysemityzm, rasizm, homofobię. Tu nikt nie staje po stronie ekstremizmów – powiedział tuż po tamtym głosowaniu europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek.

Zwyczajowo głosowanie w sprawie odebrania immunitetu odbywa się na najbliższym posiedzeniu plenarnym PE po głosowaniach w JURI. Tym razem minisesja plenarna PE odbywała się w Brukseli w środę i czwartek; wszystkie głosowania, w tym dotyczące immunitetów, odbyły się w czwartek.

Dotąd PE zagłosował za odebraniem immunitetu Braunowi dwukrotnie – za zniszczenie świec chanukowych w Sejmie i naruszenie nietykalności cielesnej ginekolożki w Oleśnicy.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Żurek o odebraniu immunitetu Braunowi przez PE: teraz czas na prokuraturę i sąd

Deptanie symboli i granie na nienawiści nie są żadną „odwagą”. Są kompromitacją życia publicznego – napisał w czwartek (26 marca) szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek, oceniając odebranie immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi przez Parlament Europejski. Teraz czas na prokuraturę i sąd – dodał.

Zdaniem ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka stało się „bardzo dobrze”, że Parlament Europejski już po raz kolejny uchylił immunitet Braunowi.

Trzeba to powiedzieć jasno: negowanie Holokaustu jest moralną hańbą. To policzek wymierzony pamięci ofiar, ich rodzinom i elementarnym wartościom naszej cywilizacji

– ocenił we wpisie na platformie X.

Dalsza część tekstu pod wpisem

Parlament Europejski po raz kolejny uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi. I bardzo dobrze. Trzeba to powiedzieć jasno: negowanie Holokaustu jest moralną hańbą. To policzek wymierzony pamięci ofiar, ich rodzinom i elementarnym wartościom naszej cywilizacji. Są granice debaty… — Waldemar Żurek (@w_zurek) March 26, 2026

Szef MS podkreślił, że istnieją „granice debaty publicznej”.

Jedną z nich jest prawda o zbrodniach, które pochłonęły miliony istnień. Deptanie symboli i granie na nienawiści nie są żadną »odwagą«. Są kompromitacją życia publicznego

– zaznaczył Żurek.

Dodał, że w tym momencie nadszedł „czas na prokuraturę i sąd”.

PE podjął decyzję ws. Brauna

Do decyzji PE odniósł się także szef MSWiA Marcin Kierwiński, oceniając, że postać Grzegorza Brauna jest „najgorszym polskim »towarem eksportowym« od dekad”.

Moralny bubel od A do Z. Dziś stracił immunitet za m.in. negowanie zbrodni Holokaustu. Sojusznik PiS…

– napisał na X.

Dalsza część tekstu pod wpisem

G. Braun to najgorszy polski "towar eksportowy" od dekad. Moralny bubel od A do Z. Dziś stracił immunitet za https://t.co/V0SeVCaGhK. negowanie zbrodni Holokaustu. Sojusznik PiS… — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) March 26, 2026

Było to już czwarte głosowanie PE w sprawie odebrania immunitetu Braunowi. Wcześniej europarlament głosował za uchyleniem mu immunitetu dwukrotnie – za zniszczenie świec chanukowych w Sejmie i naruszenie nietykalności cielesnej ginekolożki w Oleśnicy.

To nie koniec wniosków do PE w sprawie Brauna. W końcu lutego prokurator generalny Waldemar Żurek podpisał kolejny wniosek o uchylenie europosłowi immunitetu, w którym chodzi o zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim.

Wypowiedzi pana Brauna na różnych wystąpieniach, ale także w mediach ocenione zostały przez prokuraturę jako naruszające prawo i zaprzeczające zbrodniom nazistowskim i podpisałem kolejny wniosek do PE o uchylenie w tym zakresie immunitetu eurodeputowanego

– mówił wówczas Żurek.