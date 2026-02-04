Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinkach Łużyckich zaprasza w swoje szeregi. Rozpoczął się nabór do jednostki ratowniczo-gaśniczej. Kandydaci muszą sprostać stawianym wymaganiom w ramach rekrutacji.

Niedawno druhowie przenieśli remizę do nowo powstałego Centrum Ratowniczo-Kulturalnego. – Mamy nową remizę i czekamy na nowych strażaków. Oczywiście trzeba mieć żelazne zdrowie i kondycję fizyczną. Mamy sporo pracy, więc chcemy poszerzyć nasz zespół – mówi prezes OSP Szymon Jurczyszyn:

Dodajmy, że w OSP Lipinki Łużyckie obecnie służy 26 aktywnych strażaków.