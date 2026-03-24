Gorzowscy radni mieli dziś okazję zapoznać się z wynikami badań zatytułowanych „Co jest nie tak z tym miastem?” Badania zostały zlecone przez Gorzowską Radę Działalności Pożytku Publicznego, a przeprowadzone przez pracowników gorzowskiej akademii na grupie ponad 1200 młodych osób.

Z badań wynika miedzy innymi, że prawie 70 proc uczniów nie czuje związku emocjonalnego z Gorzowem, a trzy czwarte chce wyjechać z miasta.

– Wyjściem z problemu jest wsparcie gorzowskich uczelni i przekonanie młodych ludzi, że warto tu studiować i związać się z tym miastem – mówi radny PiS Roman Sondej:

– Bardzo spokojnie podeszłam do wyników tych badań – mówi radna Maria Szupiluk z KO, która na co dzień pracują z młodymi gorzowianami:

Wyniki tego raportu nie są dla nas łatwe i wiemy , że wiele życzy jest jeszcze do zrobienie – mówi prezydent Jacek Wójcicki:

Głos w sprawie zabrał także Łukasz Górzny, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. – Młodzi dają bardzo wyraźny sygnał – mówił

Dziś z raportem zapoznali się miejscy radni. Jutro, wyniki badań będą zaprezentowane w Miejskim Centrum Kultury podczas specjalnie w tym celu zorganizowanej konferencji. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Początek o godzinie 10.00.