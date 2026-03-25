Burmistrz Żagania oraz Żagański Pałac Kultury zapraszają mieszkańców do spotkania podczas jarmarku wielkanocnego. W sobotę na przedzamczu na przybyłych czekać będą stoiska z rękodziełem i świąteczna kuchnia.

W strefie handlowej znaleźć będzie można stroiki oraz świąteczne ozdoby. – Nie zabraknie pisanek czy słodkich baranków. Mamy także przygotowane zabawy dla najmłodszych. Oczywiście asysta rodziców jest równie mile widziana. Spędźmy ten czas wspólnie i stwórzmy razem atmosferę wielkanocnej radości – mówi dyrektorka pałacu Karolina Gałązka:

Więcej na temat sobotnich wydarzeń znaleźć można w mediach społecznościowych magistratu i Żagańskiego Pałacu Kultury.