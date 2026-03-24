Tenisiści stołowi Startu Zielona Góra trzy razy stawali na podium we Włoszech w World Para Challenger Lignano 2026.

Srebrny medal zdobył Piotr Grudzień w klasie 8-mej, po emocjonującym meczu finałowym, w którym uległ 2:3 Maksymowi Nikolenko (Ukraina). Dwa brązowe medale zdobyła Magdalena Sutkowska Pawłasek w grze podwójnej z Katarzyną Marszał oraz w grze mieszanej z Piotrem Mańturzem. Natomiast Igor Misztal (klasa 10) dotarł do ćwierćfinału, zajmując miejsce 5-8. A tak o swoim występie mówi Magdalena Sutkowska-Pawłasek: