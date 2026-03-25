Biblioteka Kultury w Iłowej zaprasza na spektakl muzyczny. Wydarzenie zaplanowano na piątek w sali widowiskowej placówki z okazji przypadającego Międzynarodowego Dnia Teatru. Wstęp jest wolny. Obowiązują darmowe wejściówki.

Premiera sztuki odbyła się w ramach Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu i została wysoko oceniona. – Autor scenariusza i reżyser przeniesie widzów w świat mężczyzny. Przedstawienie dotyka niełatwych relacji z innymi osobami oraz wielu emocji z tym związanych – mówi dyrektorka placówki Anna Olechnowicz-Lachowska:

Początek wydarzenia godzina 18.00.