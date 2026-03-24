Po wysypie zachorowań na RSV w Gorzowie spada liczba chorych. Wirus mutuje, a przebieg choroby wygląda nieco inaczej.

Obecnie w gorzowskim szpitalu przebywa kilkoro dzieci, u których stwierdzono obecność wirusa RSV, który atakuje drogi oddechowe. Sytuacja powoli się uspokaja, bo jeszcze dwa tygodnie temu mieliśmy do czynienia z prawdziwą plagą zachorowań – mówi doktor Tomasz Szatkowski, kierownik oddziału dziecięcego gorzowskiego szpitala.

Wirus jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci poniżej 1. roku życia oraz dla seniorów. Jednak, co ważne, w tym sezonie objawy związane z zakażeniem RSV były nieco inne niż wcześniej – dodaje doktor.

W tym sezonie do szpitala trafiła też mniejsza ilość noworodków i najmłodszych dzieci zakażonych RSV, co może wynikać z profilaktycznych szczepień.

Obok szczepień, aby uniknąć zakażenia RSV warto stosować podstawowe zasady higieny, nie pojawiać się w miejscach, w których mogą przebywać chorzy i nie puszczać chorych dzieci do placówek oświatowych. W cieżkich przypadkach RSV może powadzić do zapalenia płuc, oskrzeli oraz powikłań sercowo-naczyniowych.