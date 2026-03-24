Demokracja liberalna weszła w fazę zmierzchu – uważa politolog Lech Szczegóła, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziś w uczelnianej auli przy al. Wojska Polskiego odbyło się otwarte spotkanie z profesorem. Wykład zatytułowany „Na krawędzi chaosu” nie natchnął słuchaczy optymizmem.

– Widzimy, że demokracja na świecie się chwieje. Pytanie, czy będzie w stanie ponownie się skonsolidować. Osobiście nie mam wielkich nadziei – tłumaczył po spotkaniu prof. Szczegóła:

W spotkaniu zorganizowanym przez zielonogórski oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego udział wzięło prawie 30 słuchaczy.