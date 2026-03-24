Lubuszanie wśród artystów nominowanych do tegorocznych Fryderyków.

Dziś poznaliśmy nominacje do nagród fonograficznych „Fryderyki”. Są wśród nich także osoby związane z województwem lubuskim. Po dwie nominacje otrzymali pochodzący z Gorzowa Adam Bałdych i Błażej Król.

W kategorii Album Roku – Muzyka Klasyczna/Crossover nominację zdobyła płyta zatytułowana Osiecka/Vivaldi – Nowe 4 Pory Roku w nagraniu której brali udział m.in.: muzycy Filharmonii Gorzowskiej.

W kategorii Album Roku – Muzyka Oratoryjna i operowa nominację zdobyła płyta zatytułowana Buxtehude: Membra Jesu Nostri w nagraniu której brały udział chóry: Cantus humanus pod dyrekcją Bartłomieja Stankowiaka, szefa Instytutu Muzyki na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Arte Dei Suonatori, kierowany przez Aureliusza Golińskiego.

Laureatów poznamy na Gali Muzyki Klasycznej 24 kwietnia 2026 r. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu oraz na Gali Muzyki Rozrywkowej 25 maja 2026 r. w Warszawie.