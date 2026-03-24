Więcej dokumentów w jednym miejscu – do mObywatela Juniora trafiły kolejne nowości. Legitymacja dla osoby z niepełnosprawnością to odpowiedź na potrzeby młodych użytkowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Teraz wylegitymują się oni za pomocą cyfrowego dokumentu w telefonie. Legitymacja Ulgowych Usług Transportowych to natomiast rozwiązanie dla dzieci i młodzieży z rodzin pracowników kolei. Oto najnowsze cyfrowe udogodnienia dla uczniów i uczennic.

Rozwój mObywatela Juniora to krok w stronę nowoczesnych usług publicznych – takich, które realnie ułatwiają życie najmłodszym i ich rodzicom. Dzięki nowym dokumentom codzienne sprawy załatwia się szybciej, wygodniej i bez nerwowego poszukiwania plastikowej karty w plecaku

– przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Dwie nowe legitymacje w mObywatelu Juniorze

Cyfrowa wersja dokumentu o nazwie Legitymacja osoby niepełnosprawnej pozwoli młodym użytkownikom z orzeczeniem o niepełnosprawności potwierdzać za pomocą telefonu swój status oraz prawo do ulg i zniżek.

Legitymacja Ulgowych Usług Transportowych to natomiast dokument dla pracowników polskiej kolei i członków ich rodzin. Potwierdza prawo do ulg i zniżek na przejazdy pociągami. Każda młoda osoba, która ma takie uprawnienia i posiada plastikową legitymację UUT, może już dodać jej cyfrową wersję w swoim mObywatelu Juniorze.

Dodawanie każdego z nowych dokumentów do mObywatela Juniora to tylko kilka kliknięć. Uczeń, który ma do nich uprawnienia, znajdzie je na liście dostępnych dokumentów. Wystarczy nacisnąć Dodaj w prawym górnym rogu na ekranie głównym aplikacji i na liście dokumentów wskazać wybraną legitymację. Od teraz potwierdzanie uprawnień jest szybsze i prostsze z cyfrowym dokumentem w telefonie.

mObywatel Junior – cyfrowy niezbędnik ucznia

Rozwój mObywatela Juniora to odpowiedź na różne potrzeby uczniów. We wrześniu 2025 r. wraz z premierą wersji aplikacji mObywatel Junior można było do niej dodać Legitymację szkolną. Już w lutym br. do aplikacji trafiła Karta Dużej Rodziny i Tymczasowe prawo jazdy. To dokument, który umożliwia prowadzenie pojazdów wkrótce po zdanym egzaminie, jeszcze zanim młody kierowca odbierze plastikowe prawo jazdy.

Dziś, razem z legitymacją dla osoby z niepełnosprawnością i Legitymacją Ulgowych Usług Transportowych, w mObywatelu Juniorze można mieć już pięć cyfrowych dokumentów, zawsze pod ręką – w telefonie.

mObywatel Junior – wygoda na co dzień

mObywatel Junior to cyfrowe rozwiązania dla prawie pięciu milionów uczniów w Polsce. Dodanie dokumentu do aplikacji to kwestia chwili. Szybko można go też zaktualizować, a w razie potrzeby także usunąć i ponownie dodać.

Warto przy tym pamiętać, że jeśli aktualizacja głównego dokumentu, czyli Legitymacji szkolnej, będzie wymagała ponownego skanowania kodu QR, użytkownik będzie musiał dodać dokumenty dodatkowe jeszcze raz. Dotyczy to wszystkich dostępnych w aplikacji dokumentów: Karty Dużej Rodziny, Tymczasowego prawa jazdy, Legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz Legitymacji Ulgowych Usług Transportowych.

Więcej o cyfrowych dokumentach można przeczytać na stronach Legitymacja Ulgowych Usług Transportowych – mObywatel >>https://info.mobywatel.gov.pl/dokumenty/legitymacja-ulgowych-uslug-transportowych<< oraz Legitymacja osoby niepełnosprawnej – mObywatel >>https://info.mobywatel.gov.pl/dokumenty/legitymacja-osoby-niepelnosprawnej<<.

Więcej informacji o aplikacji mObywatel dostępnych jest na stronie mObywatel – Aplikacja mobilna i serwis dla obywateli >>https://info.mobywatel.gov.pl/<<.