Co jest nie tak z tym miastem? – zapytali członkowie Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego chcąc dowiedzieć się, dlaczego młodzi ludzie wyjeżdżają z Gorzowa. Z pomocą przyszli pracownicy gorzowskiej akademii, którzy bazując na grupie ponad 1200 młodych osób przeprowadzili badania.

Mówi Violetta Ryszkowska, przewodnicząca Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

Z przeprowadzonych badań wynika, że prawie 70 proc uczniów nie czuje związku emocjonalnego z naszym miastem, a trzy czwarte chce wyjechać z Gorzowa.

W przygotowanym raporcie młodzi wskazują, że wolny czas najczęściej spędzają w galeriach handlowych, choć wysoko oceniają także parki, instytucje kultury i obiekty sportowe. Przy okazji wskazywane były także minusy tych miejsc jak brak bezpieczeństwa, porządku czy przestarzała infrastruktura. Prowadzący badania zapytali, co zrobić by Gorzów stał się dla młodych ludzi miastem atrakcyjnym. Mówi Tomasz Marcinkowski z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie:

– Z badań jasno wybrzmiewa, że młodzi ludzie chcą współdecydować o mieście w którym mieszkają i potrzebują przestrzeni gdzie będą mogli spędzać czas – mówi Joanna Lubimow z gorzowskiej akademii:

– Dużo mówi się w ostatnich latach o potrzebach gorzowskich seniorów, ale to młodzi mogą sprawić, że to miasto będzie się rozwijać – mówi radny, członek Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

Raport z wykonanych badań przedstawiony zostanie władzom miasta podczas najbliższej sesji 24 marca. Dzień później w Miejskim Centrum Kultury zorganizowana zostanie konferencja z udziałem młodzieży, podczas której będzie można zapoznać się z wynikami raportu szczegółowo.