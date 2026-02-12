Przewodnicząca sejmiku zapowiada rozmowy w sprawie pieniędzy dla gorzowskiej Akademii im. Jana Pawła II. Wczoraj mówiliśmy, że uczelnia dostanie mniej pieniędzy marszałkowskich na kierunek pielęgniarski.

W tym roku gorzowska Akademia ma dostać 300 tysięcy złotych. Rok temu dotacja wyniosła milion złotych. Przewodnicząca sejmiku Anna Synowiec liczy na znalezienie dodatkowych pieniędzy:

Mniejsza dotacja może oznaczać ograniczenie rekrutacji na kierunku pielęgniarskim w kolejnym roku akademickim. Nie wykluczył tego wczoraj kanclerz uczelni.