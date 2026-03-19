Na finale prac jest polski bezzałogowy statek powietrzny, tzw. „polski Szahid”; doprowadzenie go do użyteczności to pierwsze zadanie nowo otwartego Ośrodka Systemów Autonomicznych – powiedział w czwartek (19 marca) wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz wraz z wiceszefem MON Cezarym Tomczykiem wzięli udział w podpisaniu umowy powołującej Ośrodek Systemów Autonomicznych (OSA) w Warszawie. Jak podkreślił szef MON podczas konferencji prasowej, OSA ma podejmować działania przede wszystkim w obszarze dronów.

Systemy bezzałogowe, latające, naziemne, nawodne, podwodne, we wszystkich domenach, wszystkich rodzajach wojsk, wszędzie muszą być i są już obecne, ale zwielokrotnione

– zauważył wicepremier.

Podkreślił, że na finale prac „jest polski Szahid”.

W programie PLargonia jest on realizowany. Ale ta nazwa tłumaczona na język używanego sprzętu dzisiaj na Ukrainie, czy też na Bliskim Wschodzie, chyba bardziej obrazuje jakiego rodzaju zdolności i możliwości może mieć ten dron. Jest to już finał pracy. To jest pierwsze zadanie dla OSY, żeby doprowadzić ten projekt jak najszybciej do użyteczności

– dodał minister obrony.

Ośrodek Systemów Autonomicznych (OSA) będzie działał jako centrum naukowo-przemysłowe tworzone przez wojskowe instytuty badawcze, Instytut Badawczy IDEAS oraz Polską Grupę Zbrojeniową S.A., z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych jako liderem.

Ośrodek Systemów Autonomicznych ( OSA ) startuje; ma przyspieszyć testy i produkcję sprzętu dla wojska

Ośrodek Systemów Autonomicznych pozwoli połączyć wielkie odkrycia z praktyką i produkcją; OSA, która dzisiaj startuje, skróci czas od rozpoczęcia badań do testowania sprzętu w wojsku i wdrożenia masowej produkcji – poinformował w czwartek (19 marca) wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON na konferencji zapowiedział, że Ośrodek będzie łączył zdolności instytutów wojskowych, instytutów badawczych, wojska oraz polskiego przemysłu. Jak podkreślił, to moment, w którym „wielkie odkrycia połączą się z praktyką i produkcją”, co do tej pory było największym problemem.

Ten proces jest po prostu długi, dlatego podjęliśmy decyzję o utworzeniu Ośrodków Systemów Autonomicznych – OSA, która dzisiaj startuje i ma takie zadanie, żeby jak najszybciej te wszystkie badania, które już trwają w instytucjach, te wszystkie odkrycia, które są udziałem małych firm, naukowców, pasjonatów, testować, dawać do testowania wojsku i wdrażać w masową produkcję, jeżeli spełniają nasze potrzeby i nasze oczekiwania

– powiedział.

Uruchomienie OSA ma wzmocnić innowacyjność oraz zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP. Ośrodek ma pełnić funkcję centrum koordynującego współpracę między wojskiem, przemysłem i środowiskiem naukowym. Pozwoli to na efektywne testy i walidację operacyjną systemów bezzałogowych oraz przygotowanie wybranych technologii do wdrożenia w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego.