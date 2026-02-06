Prokuratura wydała list gończy za byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. W czwartek sąd wyraził zgodę na trzymiesięczny areszt tymczasowy dla polityka.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak uzasadniając wydanie listu podkreślił, że Zbigniew Ziobro ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości.

Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Były minister sprawiedliwości jest na Węgrzech, gdzie rząd Viktora Orbana udzielił mu azylu.

Policja opublikowała wizerunek podejrzanego Zbigniewa Ziobry i apeluje do osób mających informacje o miejscu pobytu mężczyzny o kontakt z Komendą Stołeczną.