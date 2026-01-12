Były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech – poinformował jeden z jego pełnomocników mecenas Bartosz Lewandowski.

Na platformie X mec. Lewandowski podał, że azyl polityczny został przyznany Ziobrze przez rząd węgierski w związku z działaniami prokuratury, „w wyniku których doszło do szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych”.

Sam Ziobro przekazał za pośrednictwem X, że wystąpił o objęcie międzynarodową ochroną swojej żony.

Podjąłem decyzję, że nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki, a moja żona – w zastępstwie za mnie – stała się ofiarą psychopatycznej zemsty Donalda Tuska

– napisał polityk.

Były szef MS jest jednym z podejrzanym w prowadzonym przez prokuraturę śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa Ziobrę o popełnienie łącznie 26 przestępstw. 7 listopada Sejm uchylił mu immunitet w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów. W wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Ziobro: pozostanę za granicą do czasu, gdy w Polsce przywrócona zostanie praworządność

Były szef MS Zbigniew Ziobro podziękował premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi za udzielenie mu przez Węgry ochrony międzynarodowej.

Podjąłem decyzję o pozostaniu za granicą do czasu, gdy w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności

– napisał na platformie X Ziobro.

Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem i z powodu których stałem się dziś celem osobistej zemsty Donalda Tuska i jego środowiska. Stałem się obiektem polowania i nagonki dlatego, że jako Prokurator Generalny zainicjowałem liczne śledztwa dotyczące ich korupcji i złodziejstwa

– ocenił.

Ziobro poinformował również o wystąpienie z wnioskiem o objęcie ochroną międzynarodową swojej żony.

Tomczyk o azylu dla Ziobry: sprawiedliwość go nie minie

Zbigniew Ziobro bezkarny nie będzie i prędzej czy później sprawiedliwość go nie minie – tak wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk skomentował w poniedziałek (12 stycznia) informację o uzyskaniu przez byłego ministra sprawiedliwości azylu politycznego na Węgrzech.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poproszony później na antenie Polsat News o komentarz w tej sprawie stwierdził, że „to co robi Zbigniew Ziobro jest wyjątkowo demoralizujące dla całego wymiaru sprawiedliwości”.

Były minister sprawiedliwości, który unika odpowiedzialności za czyny, których dokonał uciekając do kraju, gdzie mamy Orbana, przyjaciela Putina

– powiedział.

Jak dodał, Ziobro „mówił, że trzeba odwagi, że tu wszyscy potrzebują zderzyć się ze sprawiedliwością, że nikogo sprawiedliwość nie minie”.

Jakim to trzeba być wyjątkowym tchórzem, jakim trzeba być miękiszonem – cytując klasyka – żeby dać dyla na Węgry wtedy, kiedy tutaj wymiar sprawiedliwości się upomina. To jest naprawdę wyjątkowo demoralizujące pod każdym względem

– powiedział Tomczyk

Wiceszef MON wyraził też przekonanie, o to że „Ziobro bezkarny nie będzie i prędzej czy później sprawiedliwość go nie minie”.

Dzisiaj każdego Polaka może dotyczyć odpowiedzialność. Ludzie odpowiadają za to, że popełniają jakieś przestępstwa (…) To nie jest tak, że polityk może być bezkarny

– przekazał.