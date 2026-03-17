Żarski powiat przebudowuje drogę numer 1122F w Jasieniu. Inwestycja obejmuje 650 metrów ulicy Sienkiewicza. Koszt zadania to ponad 4 miliony złotych. Samorząd otrzymał na wykonanie robót dofinansowanie w wysokości ponad 2 milionów.

Zakres realizowanych prac jest kompleksowy. – Remont obejmuje nową nawierzchnię wraz z chodnikami, ale także to wszystko, co pod ziemią, więc wybudowana zostanie nowa kanalizacja. Będzie także oświetlenie uliczne w tej lokalizacji. Pojawią się doświetlone przejścia dla pieszych – mówi wicestarosta żarski Wojciech Kasprów:

Planowane zakończenie inwestycji to koniec maja.