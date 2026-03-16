<p>Na trzech nowosolskich cmentarzach zainstalowano defibrylatory AED. Zadanie wykonane zosta\u0142o w ramach pierwszego w historii miasta Nowosolskiego Bud\u017cetu Obywatelskiego. \u0141ukasz Chybi\u0144ski z Urz\u0119du Miasta w Nowej Soli.<\/p>\n<p><audio src="https:\/\/zachod.pl\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/52b12558156dd6ffcb1bad58b4616fde_Prewiev.mp3?var=0.9506966166179619" controls="controls"><\/audio><\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Zadanie kosztowa\u0142o oko\u0142o 20 tysi\u0119cy z\u0142otych.<\/p>\n<p><img src="Fot. UM Nowa S\u00f3l." alt="" \/><\/p>