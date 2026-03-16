300 mln zł z Funduszy Norweskich otrzymają: policja, straż pożarna i straż graniczna. Umowę w tej sprawie podpisano w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Pieniądze będą przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

Jak mówi wiceminister funduszy Jan Szyszko, chodzi między innymi o poprawę bezpieczeństwa wschodniej granicy, szkolenie służb i zakup nowoczesnego sprzętu:

Za 300 milionów złotych zostanie sfinansowanych 18 projektów. W gronie beneficjentów znalazły się także Służba Ochrony Państwa, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański wymienia priorytety przy rozdziale pieniędzy.

Fundusze Norweskie to bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein 15 państwom Unii Europejskiej w zamian za dostęp do wspólnego rynku. Polska jest największym beneficjentem tego programu.