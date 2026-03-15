Prezydent Korei Południowej uważnie przeanalizuje apel prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłanie okrętów wojennych do cieśniny Ormuz – poinformowało w niedzielę biuro Li Dze Mjunga. W sobotę Trump ogłosił, że Korea Płd. obok innych państw wyśle swe okręty wojenne do zabezpieczenia cieśniny Ormuz.

Będziemy ściśle kontaktować się w tej sprawie ze Stanami Zjednoczonymi i podejmiemy decyzję po wnikliwej analizie

– poinformowało biuro koreańskiego prezydenta w specjalnym oświadczeniu.

W sobotę (14 marca) Trump napisał w swoim serwisie Truth Social, że „wiele krajów” wyśle okręty wojenne, by razem z USA zabezpieczyć cieśninę Ormuz, którą blokuje Iran. Amerykański prezydent wyraził nadzieję, że swoje jednostki skierują też Chiny, Francja, Japonia i Wielka Brytania.

W tym czasie Stany Zjednoczone będą piekielnie bombardować wybrzeże i nieustannie ostrzeliwać irańskie łodzie i statki. Tak czy inaczej, wkrótce cieśnina Ormuz będzie OTWARTA, BEZPIECZNA i WOLNA!” – napisał Trump.

Propozycja prezydenta USA to odpowiedź na czwartkową decyzję nowego najwyższego przywódcy Iranu Modżtaba Chameneiego, który zapowiedział, że Teheran będzie dalej blokować cieśninę, przez którą odbywa się transport ropy naftowej i gazu ziemnego zarówno z Iranu, jak i z krajów Zatoki Perskiej. Przejście ma kluczowe znaczenie dla światowego transportu tych surowców.

Wprowadzona przez władze w Teheranie blokada cieśniny to reakcja na rozpoczętą 28 lutego wojnę Izraela i USA przeciw Iranowi. W odwecie irańska armia atakuje też cele w Izraelu oraz państwach Bliskiego Wschodu, które współpracują ze Stanami Zjednoczonymi.