Trochę trzeba było poczekać, ale sportobusy są już na ulicach miasta. To nowoczesne, w pełni wyposażone pojazdy, które oklejone zostały grafikami najpopularniejszych w Gorzowie dyscyplin sportu.
– Nie są przypisane do żadnej linii, kursują na wszystkich relacjach mówi rzecznik prasowy MZK Marcin Pejski:
Z naszych informacji wynika, że kolejne dwa autobusy elektryczne dotrą do gorzowskiej zajezdni na początku przyszłego tygodnia.
