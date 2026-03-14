Wojewoda i szef lubuskiej Koalicji Obywatelskiej Marek Cebula jest sceptyczny wobec oficjalnych powodów wojny na Bliskim Wschodzie. Przypuszcza, że poza chęcią wzmocnienia siły i wpływów Izraela w regionie, osobne interesy rozgrywa prezydent USA Donald Trump.

– Myślę, że odwraca uwagę od rzeczy, które wiszą nad jego głową – ocenił Cebula:

W przekonaniu wojewody ruchy USA mogą skutkować eskalacją działań zbrojnych na świecie. Są też korzystne dla Rosjan próbujących zająć Ukrainę:

Konflikt na Bliskim Wschodzie rozpoczął 28 lutego amerykańsko-izraelskim uderzeniem na Iran.

Marek Cebula był gościem Krzysztofa Baługa w programie „Mija Tydzień”.