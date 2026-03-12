Eksperci pozytywnie oceniają powołanie przez Episkopat komisji, która ma zbadać przypadki pedofilii w Kościele od 1945 roku. Priorytetem ma być najpierw powołanie przewodniczącego niezależnej komisji, potem jej składu.

Joanna Napierała – przewodnicząca państwowej komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu osób małoletnich poniżej lat 15 – powiedziała, że poprawiła się postawa Kościoła w kwestii udostępniania akt:

Napierała liczy, że komisja nie będzie próbowała tuszować przypadków pedofilii w Kościele, ani ich bagatelizowała:

Prace niezależnej komisji mają trwać trzy lata i zakończyć się raportem, który zostanie upubliczniony. Mają w nim też znaleźć się rekomendacje dla Kościoła. Ma też wcześniej zostać przekazany Episkopatowi, żeby ten mógł się do niego ustosunkować.