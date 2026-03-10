Wtorek będzie dniem najintensywniejszym ataków na Iran – oznajmił amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth.

Podczas konferencji prasowej przekonywał, że w dziesiątym dniu operacji Stany Zjednoczone zdecydowanie wygrywają:

Na przykład dzisiejszy dzień będzie po raz kolejny najintensywniejszym dniem uderzeń wewnątrz Iranu. Najwięcej myśliwców, najwięcej bombowców, najwięcej ataków. Dane wywiadowcze są bardziej precyzyjne i lepsze niż kiedykolwiek

– powiedział Hegseth.

Podczas tej samej konferencji prasowej przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Dan Caine powiedział, że w ciągu pierwszych 10 dni kampanii przeciwko Iranowi, Stany Zjednoczone zatopiły lub zniszczyły ponad 50 okrętów wojennych.