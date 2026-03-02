Komitet bezpieczeństwa, który zbierze się we wtorek (3 marca), będzie poświęcony m.in. sytuacji na Bliskim Wschodzie – poinformował w poniedziałek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W spotkaniu udział wezmą także przedstawiciele prezydenta.
Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków na bazy amerykańskie w regionie.
Gawkowski pytany o konflikt na Bliskim Wschodzie powiedział dziennikarzom podczas XI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, że w kwestii bezpieczeństwa obóz prezydencki i rządowy muszą współpracować ręka w rękę. – Jutro rano mamy zwołane posiedzenie komitetu bezpieczeństwa, które będzie się m.in. tymi tematami zajmowało. Tutaj nikt nie zwleka, tylko wszyscy działamy na bieżąco. Również przedstawiciele prezydenta jutro będą – poinformował wicepremier.
Obecność przedstawicieli prezydenta potwierdził jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.
To cotygodniowe stałe spotkanie w ramach komitetu. Zawsze w tych spotkaniach uczestniczy przedstawiciel BBN
– wyjaśnił.
W spotkaniu udział weźmie zastępca szefa BBN gen. Andrzej Kowalski.
Zawsze w komitecie bierze udział przedstawiciel BBN, zawsze wiceszef. To posiedzenie nie jest niczym wyjątkowym, one odbywają się cyklicznie co tydzień we wtorki. Stały punkt tygodnia
– zaznaczył Leśkiewicz.
Z kolei Ministerstwo Obrony Narodowej na pytanie PAP, czy zaplanowane na wtorek posiedzenie komitetu bezpieczeństwa poświęcone sytuacji na Bliskim Wschodzie odbędzie się w Centrum Operacyjnym MON i czy przewidziano na nim omówienie także innych kwestii, np. dot. programu SAFE, odpowiedziało, że „komitet bezpieczeństwa to cykliczne, cotygodniowe spotkanie, w którym uczestniczą szefowie MON, MSWiA wraz z szefami służb specjalnych. Tematyka komitetów jest niejawna”.
USA i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, szczególnie na rozlokowane tam amerykańskie bazy. Wicepremier Gawkowski w sobotę poinformował na X, że w związku z atakiem USA i Izraela na Iran podjął „decyzję o wzmocnieniu monitoringu cyberprzestrzeni Polski pod kontem ewentualnych zagrożeń i kampanii dezinformacyjnych”.
Jak wynika z informacji przekazanych w poniedziałek przez rzecznika MSZ Macieja Wewióra, nie ma żadnych informacji, by na Bliskim Wschodzie w związku z działaniami wojskowymi zginął jakikolwiek obywatel Polski ucierpiał. Od kilku dni w MSZ działa specjalny zespół kryzysowy, który w poniedziałek po raz kolejny się spotkał, a polskie placówki dyplomatyczne działają od soboty w trybie kryzysowym, przez całą dobę.
