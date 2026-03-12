Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, bo można przyjąć do własnej rodziny

chore i krzywdzone dziecko. Dać mu serce, troskę radość, spokój i bezpieczeństwo. To praca na

cały etat. Przez 24 godziny. Pieczę zastępczą tworzą zwykli ludzie, tak jak Barbara i Jarosław

Skibińscy z Zielonej Góry, którzy swoim zaangażowaniem dają świadectwo

miłości, której zabrakło biologicznym rodzicom.

Karolina z Nelą

Pani Barbara z Kasią i z Piotrusiem

Pan Jarosław

Pani Barbara z Anią fot. Grażyna Walkowiak

To praca trudna i potrzebna ale opiekunów zastępczych, bohaterów dnia powszedniego

brakuje.

Zostań rodziną zastępczą. Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej

Górze. Pokój 334 Tel. 684115048 lub 684115048