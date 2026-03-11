Narodowy Bank Polski po wybuchu wojny w Ukrainie znacząco przyspieszył zwiększanie rezerw złota – podkreślił w środę (11 marca) prezes banku centralnego Adam Glapiński. Dodał, że zasoby kruszcu wzrosły w ostatnich latach z ok. 200 ton do 570 ton, a docelowo mają sięgnąć 700 ton.

Proces powiększania naszych zasobów złota (…) radykalnie przyspieszyliśmy po wybuchu wojny na Ukrainie. (…) Od agresji rosyjskiej ilość tego złota znacząco wzrosła i obecnie mamy 570 ton

– powiedział Glapiński.

Prezes NBP zaznaczył, że bank centralny nadal zwiększa rezerwy kruszcu i docelowo chce osiągnąć poziom około 700 ton.

Cały czas kupujemy złoto, aż osiągniemy pułap 700 ton

– dodał.

Według danych NBP na koniec lutego 2026 r. łączna wartość rezerw dewizowych Polski wynosiła około 1,094 bln zł, z czego złoto stanowiło równowartość ok. 340 mld zł.

Glapiński podkreślił, że złoto jest jednym z elementów rezerw walutowych banku centralnego, obok m.in. aktywów w dolarach i euro, i – podobnie jak inne aktywa – podlega bieżącemu zarządzaniu.

Prezes NBP wskazał również, że zwiększanie rezerw złota ma związek zarówno z bezpieczeństwem finansowym kraju, jak i jego wiarygodnością w oczach inwestorów oraz instytucji międzynarodowych.

Jak zaznaczył, znaczenie poziomu rezerw jest szczególnie istotne dla państw znajdujących się w regionie objętym napięciami geopolitycznymi.

Szef banku centralnego podkreślił, że „działamy w warunkach wyższej racji stanu”. – Działamy w sytuacji potrzeby wzmocnienia szybkiego bezpieczeństwa Polaków – dodał.

Chyba wszyscy wyraźnie widzą, ze strony rządzących, prezydenta, premiera, wszystkich innych, a także mojej – występuje bardzo pilna potrzeba finansowania zbrojeń w Polsce. (..) Nie za 10-12 lat. W ciągu 3 lat. Musimy mieć silną armię w ciągu 3 lat

– powiedział Adam Glapiński.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem