Lubuscy samorządowcy biorą udział w szkoleniach z obrony cywilnej.

Szkolenia mają przygotować społeczności lokalne na sytuacje kryzysowe. Odbywają się w ramach programu „Odporność gminy i sołectwa na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa”, który powstał z inicjatywy Akademii Sztuki Wojennej. Pierwsze takie szkolenie w północnej części województwa lubuskiego odbyło się w Witnicy, kolejne w podgorzowskiej Kłodawie. Brali w nim udział sołtysi i pracownicy urzędów gminnych z Santoka, Deszczna i Kłodawy. Mówi współprowadzący szkolenie podporucznik Dawid Śladek z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gorzowie:

– Szkolenie było bardzo interesujące – mówiła nam Bożena Popowska, kierownik referatu w kłodawskim urzędzie gminy:

– Szkolenia dla lubuskich samorządowców są częścią ogólnopolskiego cyklu – dodaje kpt. Przemysław Walczak, szef sekcji rekrutacji w gorzowskim WCR:

Do końca kwietnia w kolejnych szkoleniach wezmą udział samorządowcy ze wszystkich powiatów północnej części województwa.