Od dziś można składać wnioski na dofinansowanie do wymiany starych pieców w gminie Lipinki Łużyckie. O pieniądze mogą ubiegać się właściciele posesji oraz wspólnoty. Nabór trwa do 12 lutego.

Samorząd sukcesywnie usuwa emisyjne kopciuchy z gminnych miejscowości. – Czekamy na chętnych, którzy planują wymianę ogrzewania. W tym roku zabezpieczyliśmy na ten cel sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych. Jeśli będzie więcej wniosków będziemy rozmawiać o powiększeniu tej kwoty – mówi wójt Małgorzata Brzyśkiewicz:

Program wymiany pieców w gminie Lipinki Łużyckie trwa od 2018 roku.