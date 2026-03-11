Książki, Ludzie, Historie – na 103 i 106 FM

W dzisiejszej audycji porozmawiamy z Natalią Haczek – poetką nominowaną w tym roku do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego w kategorii poezja.

Odwiedzimy również biblioteki w regionie i sprawdzimy, co nowego dzieje się w tych miejscach oraz jakie inicjatywy przygotowano dla czytelników.

Zajrzymy także do oddziału dziecięcego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie, gdzie najmłodsi mogą odkrywać świat książek, zabawy i literatury.

Jak zawsze zapytamy też Was – słuchaczy – o polecenia książkowe. Co ostatnio warto przeczytać?

Napiszcie swoje propozycje w komentarzach pod postem, a podczas audycji będziecie mogli również zadzwonić do studia i podzielić się swoimi książkowymi odkryciami.

Od godz. 12:10 czekamy na Wasze telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.