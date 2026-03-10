Dzieci, które od najmłodszych lat mają kontakt ze sztuką, szybciej rozwijają swoje zdolności poznawcze, uczą się opisywać emocje i potrafią patrzeć na świat w bardziej kreatywny sposób. A to tylko kilka z zalet jakie niesie za sobą sztuka. Jakie jeszcze korzyści może przynieść dziecku przebywanie w otoczeniu szeroko pojętej sztuki i dlaczego warto iść w tym kierunku powiedzą : Wiola Jocz – mgr sztuki, edukatora artystyczna i Aleksandra Charabin – instruktorka tańca, filmowczyni, która łączy obraz z ruchem. Obie Panie tworzą przestrzeń o nazwie Pracownia Artystyczna KULTURKA w Świebodzinie.