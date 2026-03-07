Wczoraj w niezależnym teatrze Terminus A Quo w Nowej Soli rozpoczął się coroczny przegląd monodramów o wdzięcznej nazwie Petarda. Wydarzenie spektaklami otworzyli bracia Eliasz i Konrad Gramont, a kolejne zobaczymy dziś i w niedzielę. Na scenie wystąpią Michalina Grzelka, Joanna Miniach, Szymon Patrzykąt, Krzysztof Swereda i Natanael Gramont.
Mówi założyciel i spiritus movens teatru Edward Gramont:
Wydarzenie odbywa się w siedzibie Terminusa przy ul. Kościuszki w Nowej Soli. Pierwsze spektakle w sobotę i niedzielą rozpoczną się o godz. 17. Impreza nie jest biletowana.
PROGRAM:
sobota (7 marca)
godz. 17 – „Cesarzowa Meksyku” w wykonaniu Joanny Miniach
godz. 19 – „Fiszki psychowienia” w wykonaniu Krzysztofa Sweredy
godz. 21 – „Waterby” w wykonaniu Michaliny Grzelki
niedziela (8 marca)
godz. 17 -„Księga Buddy – Egon Bondy” w wykonaniu Szymona Patrzykąta
godz. 19 – „Ja, Ediczka” w wykonaniu Natanaela Gramonta