Wczoraj w niezależnym teatrze Terminus A Quo w Nowej Soli rozpoczął się coroczny przegląd monodramów o wdzięcznej nazwie Petarda. Wydarzenie spektaklami otworzyli bracia Eliasz i Konrad Gramont, a kolejne zobaczymy dziś i w niedzielę. Na scenie wystąpią Michalina Grzelka, Joanna Miniach, Szymon Patrzykąt, Krzysztof Swereda i Natanael Gramont.

Mówi założyciel i spiritus movens teatru Edward Gramont:

Wydarzenie odbywa się w siedzibie Terminusa przy ul. Kościuszki w Nowej Soli. Pierwsze spektakle w sobotę i niedzielą rozpoczną się o godz. 17. Impreza nie jest biletowana.

PROGRAM:

sobota (7 marca)

godz. 17 – „Cesarzowa Meksyku” w wykonaniu Joanny Miniach

godz. 19 – „Fiszki psychowienia” w wykonaniu Krzysztofa Sweredy

godz. 21 – „Waterby” w wykonaniu Michaliny Grzelki

niedziela (8 marca)

godz. 17 -„Księga Buddy – Egon Bondy” w wykonaniu Szymona Patrzykąta

godz. 19 – „Ja, Ediczka” w wykonaniu Natanaela Gramonta