Gorzowskie wodociągi czyli Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. świętowało w Filharmonii swoje 130-lecie działalności.

Była to dobra okazja, by docenić obecnych i byłych pracowników tego miejskiego Przedsiębiorstwa. Mówi Prezes Zarządu PWiK w Gorzowie, Maciej Symeryak.

Dobrych słów dla pracowników i członków Zarządu wodociągów nie szczędził Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.

Pani Ewa i Pan Jan mile wspominają pracę w wodociągach.

Podczas uroczystości wręczono pracownikom PWiK cztery medale za długoletnią służbę od Prezydenta RP oraz osiem wyróżnień od Zarządu Przedsiębiorstwa dla wybitnych pracowników.