Gorzowskie wodociągi czyli Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. świętowało w Filharmonii swoje 130-lecie działalności.
Była to dobra okazja, by docenić obecnych i byłych pracowników tego miejskiego Przedsiębiorstwa. Mówi Prezes Zarządu PWiK w Gorzowie, Maciej Symeryak.
Dobrych słów dla pracowników i członków Zarządu wodociągów nie szczędził Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
Pani Ewa i Pan Jan mile wspominają pracę w wodociągach.
Podczas uroczystości wręczono pracownikom PWiK cztery medale za długoletnią służbę od Prezydenta RP oraz osiem wyróżnień od Zarządu Przedsiębiorstwa dla wybitnych pracowników.
Polecamy
Nie dostałeś rachunku indywidualnego, wpłać na ogólne konto gorzowskiego MOK
Kolejne zamieszanie wokół opłat za wywóz odpadów. Po złożeniu deklaracji, mieszkańcy domów jednorodzinnych mieli uzbroić się w cierpliwość i czekać na...Czytaj więcejDetails