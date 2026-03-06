W ostatnich dniach drastycznie wzrosły ceny za paliwo – w tydzień podskoczyły nawet o ponad 40 groszy. Wszystko po eskalacji konfliktu na Bliskim Wchodzie.

Dzisiaj (6 marca) za litr benzyny w Gorzowie trzeba zapłacić nawet 6 zł i 11 groszy, natomiast za diesla ponad 6 zł i 70 gr.

Ceny paliw różnią się w poszczególnych województwach. Najdrożej jest w województwie świętokrzyskim, natomiast najtaniej w województwie śląskim – różnice mogą sięgać nawet 30 groszy. Jak przyznają gorzowianie: podwyżka jest mocno odczuwalna.

Przypomnijmy: ceny paliw podskoczyły w górę po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran, do którego doszło w minioną sobotę. Jak przyznał prezes Narodowego banku Polskiego Adam Glapiński: ceny wzrosły bez żadnych podstaw, tylko z powodu strachu.